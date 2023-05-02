Куткина Матрена Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куткина
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16477. КУТКИНА, МАТРЕНА ЕГОРОВНА, 20 л. Гр. Перемышльск. у., Заборовск. в., с. Орла; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Торг. спирт., лиш. св. 2 г. Исп. 24 февр. 920.
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