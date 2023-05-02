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Долгоаршинных Самиулла Гайнулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долгоаршинных
Имя
Самиулла Гайнулла
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4003. ДОЛГОАРШИННЫХ САМИУЛЛА ГАЙНУЛЛА, 29 л., Слободск. у., Каринск. в., д. Ильясовской. Н. С. 2 уч. г. Вятки. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 18 сент. 923.

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