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Мальцев Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мальцев
Имя
Дмитрий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8640. МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 29 л., Красноярск. у., Шилинск. в. и с. Енисейск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 сент. 923.

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