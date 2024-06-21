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Черков Степан Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черков
Имя
Степан
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141153. ЧЕРКОВЪ, СТЕПАНЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Валуйск. у., Двулыгинск. в., д. Логачевки, 33 л.; — М. С. 2 уч. Ташкентск. у. 23 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Нояб. 909.

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