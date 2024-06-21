Черков Степан Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141153. ЧЕРКОВЪ, СТЕПАНЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Валуйск. у., Двулыгинск. в., д. Логачевки, 33 л.; — М. С. 2 уч. Ташкентск. у. 23 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Нояб. 909.
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