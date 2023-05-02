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Савельев Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельев
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8561. САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 20 л., Шлиссельбургск. у., Ивановск. в., д. Рождественское. Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п «б», лиш св. и пор. пр. 1 г. Исп. 8 окт. 923.

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