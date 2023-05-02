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Карымов Искак Ильясович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карымов
Имя
Искак
Отчество
Ильясович
Дата исполнения приговора
27 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
15677. КАРЫМОВ, ИСКАК ИЛЬЯСОВИЧ, 37 л. Гр. Канск. у., Рождественск. в и с.; — Н. С. 33 уч. г. Енисейска. Укрыв. краден., лиш. св. 1 г. и 6 м., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 27 июля 920.

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