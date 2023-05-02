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Мрясов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мрясов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4868. Мрясов Павел Иванович, 30л. Гр. Чистопольск. у., Адамовск. в, д. Крещелый-Ялтан;— Казанск. Губ. Ревтриб. Контр-революц., растрел, условно.

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