Бабий Василий Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабий
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129722. БАБІЙ, ВАСИЛІЙ ЕФРЕМОВЪ. К. Уманск. у., Посуховск. в., с. Юрковки, 23 л.; — Уманск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135, 148, 1489, 2 ч. 1490 и 1492 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 23 Окт. 909.
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