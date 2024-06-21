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Бабий Василий Ефремов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабий
Имя
Василий
Отчество
Ефремов
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129722. БАБІЙ, ВАСИЛІЙ ЕФРЕМОВЪ. К. Уманск. у., Посуховск. в., с. Юрковки, 23 л.; — Уманск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135, 148, 1489, 2 ч. 1490 и 1492 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 23 Окт. 909.

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