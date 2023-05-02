Шраковский Евгений Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шраковский
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13107. ШРАКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ОСИПОВИЧ, 22 л., рд. в Витебск. г., Двинск. у., Липвинск. в. Н. С. 8 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "е", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3/ѴІ—26.
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