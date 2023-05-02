Тяпина Надежда Сергеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тяпина
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Сергеева
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140267. ТЯПИНА, НАДЕЖДА СЕРГѢЕВА. К. Васильск. у., в. и с. Юрина, 34 л.; — У. Чл. О. С. по Васильск. у. 16 Окт. 909, 2 п. 1112 Акц. У., 12 и 13 М., тюр. 4 м. Исп. 29 Окт. 909.
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