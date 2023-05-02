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Беркович Залман Аврамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беркович
Имя
Залман
Отчество
Аврамов
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45209. БЕРКОВИЧЪ, ЗАЛМАНЪ АВРАмовъ. Мщ. г. Гомеля, 20 л.; — Г. С. г. Городищ 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Апр. 905.

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