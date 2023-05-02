Федоренко Федосей Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоренко
- Имя
- Федосей
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140422. ФЕДОРЕНКО, ФЕДОСЕЙ ТРОФИМОВЪ. Мщ. г. Керчи, 16 л.; — Г. С. 2 уч. г. Керчи 17 Окт. 909, 6 п. 11, 13, 169 и 7 п. 170 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 4 Нояб. 909.
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