Губанов Владимир Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губанов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46320. ГУБАНОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ГРИГОРЬевъ. К. Орлов. г. и у., Яковлевск. в., 25 л.; — М. С. 1 уч. Екатеринодар. окр., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 11 Іюня 905.
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