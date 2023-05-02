Костромицкий Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костромицкий
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6756. КОСТРОМИЦКИЙ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Обоянск. у., Сухо-Солотинск. в., с. Кочетовки, Н. С. 1 уч. Обоянск. у., Ст. 180 п. «д», пор. пр. 1 г., Срок исп. не указ., осужд. 19 апр. 923.
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