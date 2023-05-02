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Юргантис Елизавета Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юргантис
Имя
Елизавета
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
03 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
12399. ЮРГАНТИС, ЕЛИЗАВЕТА ИГНАТЬЕВНА, 34 л. Гр. Шавельск. у., Ионеветинск. в., с. Смоленской Слободы; — Н. С. 3 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Продажа самог., лиш. св. 1 г. Исп. 3 авг. 920.

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