Юргантис Елизавета Игнатьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юргантис
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Игнатьевна
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12399. ЮРГАНТИС, ЕЛИЗАВЕТА ИГНАТЬЕВНА, 34 л. Гр. Шавельск. у., Ионеветинск. в., с. Смоленской Слободы; — Н. С. 3 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Продажа самог., лиш. св. 1 г. Исп. 3 авг. 920.
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