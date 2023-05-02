Кудрявцева-Иванова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева-Иванова Екатерина Николаевна

Кудрявцева-Иванова Екатерина Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцева-Иванова
Имя
Екатерина
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
16289. КУДРЯВЦЕВА-ИВАНОВА, ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, 52 л. Гр. г. Тотьмы; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Изгот. самог., лиш. св. 1 г. Исп. 31 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close