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Ремизов Карп Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ремизов
Имя
Карп
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8203. РЕМИЗОВ КАРП НИКОЛАЕВИЧ, 51 г., Городецк. у., Смольковск. в., д. Мехова. Н. С. 3 уч. Городецк. у. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 7 авг. 923.

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