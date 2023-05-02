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Феоктистов Карп Фаддеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феоктистов
Имя
Карп
Отчество
Фаддеев
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
36342. ФЕОКТИСТОВЪ, КАРПЪ ФАДДѢЕВЪ (онъ же Феклистовъ). К. Бобруйск. у., Стенск. в., д. Солотиной, 36 л., рд. т. же у. и в., въ д. Борщовкѣ; — Минск. О. С. (во 2 р.), 152, 927, 1642, 9 и 1642 У., каторж. раб. 6 л., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 26 Марта 905. | 96 7729 170¹ М.

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