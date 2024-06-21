Шадуров Михаил Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шадуров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141393. ШАДУРОВЪ, МИХАИЛЪ ЛУКЬЯНОВЪ. К. Невельск. у., Рыкшинск. в., д. Подберезья, 18 л.; — Витебск. О. С. 24 Нояб. 908, 134, 135, 140 и 1 ч. 1485 У., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.
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