Губин Павел Агапович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Агапович
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14416. ГУБИН, ПАВЕЛ АГАПОВИЧ, 43 л. Гр. Котольническ. у., Красавск. в., д. Мочаловки; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтран. Должн. прест. лиш. св. 2 г. Исп. 5 сент. 920.
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