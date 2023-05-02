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Ганнопольский Моисей Янкел Гершкович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ганнопольский
Имя
Моисей Янкел
Отчество
Гершкович
Дата исполнения приговора
25 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
1780. ГАННОПОЛЬСКИЙ МОИСЕЙ ЯНКЕЛ ГЕРШКОВИЧ, 28 л., Киевск. г., г. Чигирина. Ст. ст. 114а, 16, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/І—24.

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