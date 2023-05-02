Аврааменко Антон Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аврааменко
- Имя
- Антон
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129288. АВРААМЕНКО, АНТОНЪ ГАВриловъ. К. Городнянск. у., Дроздовицк. в., с. Кузничей, 43 л.; — Орловск. О. С. 19 Авг. 909, 149 и 2 ч. 1085 У., тюр. 2 м. Исп. 7 Окт. 909.
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