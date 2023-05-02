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Аврааменко Антон Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аврааменко
Имя
Антон
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129288. АВРААМЕНКО, АНТОНЪ ГАВриловъ. К. Городнянск. у., Дроздовицк. в., с. Кузничей, 43 л.; — Орловск. О. С. 19 Авг. 909, 149 и 2 ч. 1085 У., тюр. 2 м. Исп. 7 Окт. 909.

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