Ващинчук Еремей Даниилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ващинчук
- Имя
- Еремей
- Отчество
- Даниилов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36534. Ващинчукъ, Еремѣй Даніиловъ (онъ же Вощинчикъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Брестск. у., Малорытинск. в. и с., 36 л.; — Москов. С. П., 2 ч. 103 У г. У. и 133 У., по отб. наказ, по приг., напеч. въ 907 г. № 1587, арест. отд. 4 м. Исп. 13 Янв. 909. | 904 57501 1647 У. | 94 17707 169 М. | 900 88681 1647 У.
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