Гольц Людовик Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольц
- Имя
- Людовик
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81480. ГОЛЬЦЪ, ЛЮДОВИКЪ АДАМОВЪ (онъ же Хольцъ), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы; — Калишск. О. С., 26 Окт. 910, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 3 Мая 911. | 908 42678 2 ч. 1655 У. | 903 55215 170 М. | 906 1878 1655 У. | 902 105532 169 М. | 905 1937 1655 У.
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