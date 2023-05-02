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Жидов Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жидов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4645. ЖИДОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 25 л., Хвалынск. у., Алексеевск. в. Саратовск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. 2 м. 4 д. Исп. 10 июля 923.

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