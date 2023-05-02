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Лядов Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лядов
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
21 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8426. ЛЯДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 л., Пермск. у., Усть-Сыловенск. в., д. Селезни. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 142, 184, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 21 июня 923.

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