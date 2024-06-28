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Витушкина Ефросинья Мартынова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Витушкина
Имя
Ефросинья
Отчество
Мартынова
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45774. ВИТУШКИНА, ЕФРОСИНЬЯ МАРтынова (Александрова). К. Люцин. у., Яновольск. в., д. Устинова, 25 л.; — СПБ. Ст. М. С. 35 уч. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Апр. 905. | 99 65428 172 М. | 99 1255 169 М.

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