Витушкина Ефросинья Мартынова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Витушкина
- Имя
- Ефросинья
- Отчество
- Мартынова
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45774. ВИТУШКИНА, ЕФРОСИНЬЯ МАРтынова (Александрова). К. Люцин. у., Яновольск. в., д. Устинова, 25 л.; — СПБ. Ст. М. С. 35 уч. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Апр. 905. | 99 65428 172 М. | 99 1255 169 М.
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