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Сиухин Алексей Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сиухин
Имя
Алексей
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
21 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
28794. СИУХИН, АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ, 57 л. Гр. Татарск. у., Меньшиковск. в., д. Дубровиной; — Н. С. 4 уч. Татарск. у. Варка самог., лиш. св. 2½ г., с зач. 15 д. пр. з. Исп. 21 июля 920.

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