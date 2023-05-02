Клабуков Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клабуков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5976. КЛАБУКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 16 л. Славгородск. у., Тополинск. в. и с., Омск. Губсуд., Ст. ст. 142 и 180, лиш. св. 4 г., Исп. 30 июня 923.
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