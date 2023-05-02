— Филипп Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106448. ПЕТРОВЪ, ФИЛИППЪ (безъ Фам.). К. Холмск. у., Локонск. в., д. Пустошки, 62 л.; — Великолуцк. О. С., 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 25 Апр. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 57851, гдѣ слѣд. читать: „въ арест. отд. на 4 г." 904 25968 170 М. | 99 13355 169 М. 903 89815 170 М.| 97 56556 172 М.
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