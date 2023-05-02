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Савин Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8590. САВИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 21 г., Козловск. у., Павловск. в., д. Семеновки. Н. С. 1 р. Козловск. у. Ст. ст. 95, 108, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 мая 923.

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