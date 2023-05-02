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Харченков Иван Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харченков
Имя
Иван
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
11015. ХАРЧЕНКОВ ИВАН РОМАНОВИЧ, 19 л., Смоленск. г., Помчевск. у., Липшевск. в., д. Горки. Н. С. Сокольничск. уч. г. Москвы. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 7/ХІІ—26.

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