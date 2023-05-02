Потоцкий Янкель-Альтер Маеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потоцкий
- Имя
- Янкель-Альтер
- Отчество
- Маеров
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39042. Потоцкій, янкель-альтеръ Маеровъ. Лиш. ос. изъ мщ. г. Варшавы, 37 л.; — Варшав. О. С., 149 и 977 У., тюр. 2 м. Исп. 28 Нояб. 907. | 905 7160 1655 У. | 89 63735 172 М. | 900 103914 1655 У. | 88 34565 1655 У. | 92 117810 1655 У. | 86 10372 169 М. | 92 42934 169 М. | 86 10371 172 М. | 89 105793 1643 У.
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