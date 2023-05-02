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Афанасьев Дмитрий Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
249. Афанасьев Дмитрий Трофимович, 25 л., Белевск. у., Одоевск. в., д. Воронцово. Ленинградск. Г. С. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8м. П. в. з. с. 19/ХІІ—26.

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