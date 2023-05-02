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Ахмет-Зянов Мухамет-Кунафий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Зянов
Имя
Мухамет-Кунафий
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45015. АХМЕТЪ-ЗЯНОВЪ, МУХАМЕТЪ-КУнафій. К. Лаишев. у., Масловск. в., д. Малыхъ-Елгей, 40 л.; — Казанск. О. С., 3 п. 354 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 905.

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