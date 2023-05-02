Ахмет-Зянов Мухамет-Кунафий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахмет-Зянов
- Имя
- Мухамет-Кунафий
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45015. АХМЕТЪ-ЗЯНОВЪ, МУХАМЕТЪ-КУнафій. К. Лаишев. у., Масловск. в., д. Малыхъ-Елгей, 40 л.; — Казанск. О. С., 3 п. 354 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 905.
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