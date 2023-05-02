Кириллов Павел Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32221. КИРИЛЛОВЪ, ПАВЕЛЪ ЕФИМОВЪ. К. Валдайск. у., Зимогорск. в., д. Нѣмчинской, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С. (въ 6 р.), 114, 140, 9, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 3 м. Исп. 31 Марта 905. | 904 4153 1655 У. | 99 48002 172 М. | 903 8613 1655 У. | 98 55978 169 М. | 902 3749 169 М.
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