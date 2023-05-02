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Куликова Евдокия Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликова
Имя
Евдокия
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7553. КУЛИКОВА ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА, 64 л., Енотаевск. у., Болхунск. в. и с. Н. С. 3 уч. Енотаевск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. в сентябре 923.

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