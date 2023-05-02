Сизова Лидия Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сизова
- Имя
- Лидия
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10669. СИЗОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА, 23 л., Старорусск. у., Астриловск. в., мест. Большие-Гривы. Н. С. Деж. Кам. г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/І—24.
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