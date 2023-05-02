Севкович Николай Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Севкович
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8835. СЕВКОВИЧ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ, 23 л., рд. в Гродненк, г., Белостокск. у., м. Старо-селицы. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. 6 м. 4 д. Исп. 1 авг. 923.
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