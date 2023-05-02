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Севкович Николай Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Севкович
Имя
Николай
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8835. СЕВКОВИЧ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ, 23 л., рд. в Гродненк, г., Белостокск. у., м. Старо-селицы. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. 6 м. 4 д. Исп. 1 авг. 923.

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