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Германов Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Германов
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1437. Германов Иван Афанасьевич, 65 л., Смоленск. у., Починковск. в., д. Базылевки. Смоленск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 5 л., П. в. з. с. 20/Ѵ—26.

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