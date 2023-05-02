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Корчинский Феофил Онуфриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корчинский
Имя
Феофил
Отчество
Онуфриев
Дата исполнения приговора
20 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
95262. КОРЧИНСКіЙ, ФЕОФИЛЪ ОНУФріевъ, 35 л. Мщ. м. Махновки, Бердичев. у., рд. въ м. Казатинѣ, Кіевск. г.; — Одесск. О. С., 18 Апр. 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг. сего С. отъ 6 Апр. 909 г. (63 М., арестъ 2 п.), арест. отд. 1 г. и 5 дн., съ зач. 3 м. и 26 дн. предв. заключ. Исп. 20 Іюня 911. | 908 19868 169 М. | 907 41692 169 М.

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