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Григорьев Яков Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Яков
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
16 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1881. Григорьев Яков Степанович, 29 л., Оренбургск. г., Верхнеуральск. у. Главсуд. Казакск. АССР. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 16/ѴІІ—26.

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