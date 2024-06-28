Стрелец Сильвестр Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стрелец
- Имя
- Сильвестр
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45573. СТРѢЛЕЦЪ, СИЛЬВЕСТРЪ ВИкентьевъ (онъ же Стрѣлецкій). Лиш. ос. пр. изъ к. Пинск. у., Погостъ-Загородск. в., д. Сошна, 43 л.; — Минск. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 12 Февр. 907. | 903 91286 1647 У. | 99 50764 169 М. | 901 62996 170 М. | 85 11775 169 М.
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