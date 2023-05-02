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Харитонов Павел Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харитонов
Имя
Павел
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
Источник
Скан
Оригинальная запись
140737. ХАРИТОНОВЪ, ПАВЕЛЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Житомір. у., в. и м. Чуднова, 32 л.; — Новоградволын. М. С. 5 уч. 7 Окт. 909, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 24 Окт. 909.

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