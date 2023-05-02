Харитонов Павел Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140737. ХАРИТОНОВЪ, ПАВЕЛЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Житомір. у., в. и м. Чуднова, 32 л.; — Новоградволын. М. С. 5 уч. 7 Окт. 909, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 24 Окт. 909.
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