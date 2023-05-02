Балякина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалякина Мария Андреевна

Балякина Мария Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балякина
Имя
Мария
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
459. БАЛЯКИНА. МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 44 л. Гр. Кирилловск. у., Коварзинск. в., д. Пялнобова; — Н. С. Кирилловск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 10 сент. 918.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.