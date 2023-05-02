Федосюк Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосюк
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140474. ФЕДОСЮКЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Влад.-Волын. у., Киселинск. в., с. Береска, 56 л.; — Луцк. О. С. 25 Сент. 909, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909. | 908 42289 169 М. | 904 54929 170 М.
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