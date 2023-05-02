Линьков Василий Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Линьков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8095. ЛИНЬКОВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 20 л., Тотемск. у., Большедворск. в., д. Большого-Жукова. Н. С. 8 уч. Тотемск. у., Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 июля 923.
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