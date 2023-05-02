Болквадзе Коция Гарсеванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болквадзе
- Имя
- Коция
- Отчество
- Гарсеванов
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45348. БОЛКВАДЗЕ, КОЦІЯ ГАРСЕВАновъ. К. Сенакск. у., с. Носири, 19 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Янв. 905.
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