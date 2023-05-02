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Дуркин Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуркин
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
22 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4213. ДУРКИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 50 л., Никольск. у., Захаровск. в., д. Петроянино. Н. С. 11 уч. Никольск. у. Ст. 140, пор. пр. 3 г. Исп. 22 февр. 923.

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