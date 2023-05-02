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Дятлов Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дятлов
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4267. ДЯТЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Ростовск. у., Нажеровск. в., д. Каликино. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205, лиш. св. 1 г. Исп. 24 мая 923.

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